広島は9日、巨人戦（マツダ）が降雨中止となった。開幕から全10試合で4番に座る佐々木泰内野手（23）は、屋内練習場でバットが横振りになる“悪癖”の修正に取り組み、現状打破を期した。ここまで打率.200、1本塁打、2打点の内容を踏まえ、「結果を出さないといけない立場」と言葉に力を込めた。きょう10日のDeNA戦（横浜）からの仕切り直しへ、恵みの雨となった。佐々木は、現状打破へ“悪癖”の修正に取り組んだ。「今はバ