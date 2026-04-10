広島は9日、巨人戦（マツダ）が降雨中止となった。開幕から全10試合で4番に座る佐々木泰内野手（23）は、屋内練習場でバットが横振りになる“悪癖”の修正に取り組み、現状打破を期した。ここまで打率.200、1本塁打、2打点の内容を踏まえ、「結果を出さないといけない立場」と言葉に力を込めた。

きょう10日のDeNA戦（横浜）からの仕切り直しへ、恵みの雨となった。佐々木は、現状打破へ“悪癖”の修正に取り組んだ。

「今はバットの軌道、出し方をもう一回見直してやっている。体であおっているので、上から（出す）というイメージでやろうと思う」

開幕から10試合で打率・200、1本塁打、2打点。苦しい2年目のスタートとなったが、下は向かない。冷静に現状を見つめ、上昇への糸口を探っている。この日は屋内練習場で、新井良太打撃コーチの助言を受けながら、バットを振り込んだ。修正ポイントを同コーチが説明した。

「横振りになってしまうから、バットのヘッドを生かすように縦（振り）に入ろうと話をした。バットの軌道を修正した」

佐々木の持ち味でもあるフルスイング。ここ最近は結果が伴わず、力みにつながっていた。力任せに上体をあおって打ちにいってしまい、凡打が多くなっていた。まさに悪循環。上体であおって打ちにいくと、球にスピンがかからず、スイングの力感以上に球が飛ばない。同コーチは「バットのヘッドが使えていないからそこの修正。いかにバットのヘッドを使えるか」と打開策を挙げた。

8日の巨人戦では手応えを感じる内容もあった。7回先頭で迎えた第3打席で田中将のカットボールを左翼へ二塁打。4日の阪神戦のプロ初本塁打以来となる今季2本目の長打に佐々木は「1、2打席目よりも球を上から見るように変えてうまく拾えたので良かった」と振り返った。

新井監督はかねて「まだ2年目だから、試合に出ながら成長していってもらいたい」と話していたが、佐々木はそこに甘んじてはいない。

「開幕してから疲労の蓄積もあるが、疲れどうこうより、結果を出さないといけない立場。そこは必死にやっている。そこの中でいかに冷静にやれるか」

10試合を終えて5勝5敗。上昇ムードに転じるためにも、佐々木は自らを奮い立たせていた。（長谷川 凡記）