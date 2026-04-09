複数の大手不動産プラットフォームが不正アクセスを受けて顧客情報が漏えいした疑いがある──？このような情報が2026年4月上旬にXで注目され、波紋が広がっている。名指しされた関係各社に事実関係を聞いた。「直接的な攻撃・侵入は確認されておりません」と答える企業も疑惑は、サイバー攻撃やダークウェブ関連に迫る海外の独立系ニュースサイト「Daily Dark Web」が8日に報じて広く話題となった。記事によると、計2.78GBに240万