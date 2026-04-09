岡山県内のデニムブランドが集結しました。販売会が岡山市北区の百貨店で開かれています。 【写真を見る】デニムの産地から約25ブランドが出店「デニム×デニム×デニム」ネクタイやペットウェアなど1,000種類以上【岡山】 繊細な花柄をあしらったデニム製品が並びます。岡山高島屋で開かれている販売会「デニム×デニム×デニム」です。デニムの産地として知られる備前・備中・備後地域から約25のブランドが参加。ネクタイや