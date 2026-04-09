4月4日、MUFGスタジアム（国立競技場）にて開催された『docomo presents THE MUSIC STADIUM 2026 organized by ONE OK ROCK』（以下、『THE MUSIC STADIUM 2026』）。この日、我々の眼前で繰り広げられたのは、音楽がいかにかけがえのないものなのかをまざまざと見せつけるパフォーマンス、そしてそれを体現する日本のロックシーンを牽引する2組の素晴らしい表情の数々だった。 （関連：【写真あり】ONE OK ROCKとU