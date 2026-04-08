【漫画】本編を読む配偶者の不貞を知ってしまったとき、人はどこまで壊れていくのか。『妻が鬼畜不倫、僕は復讐することにした』（ガマ太郎/KADOKAWA）は、タイトルのインパクトそのままに、妻の裏切りと夫の復讐を生々しく描いた物語だ。美人の妻とふたりのかわいい娘たちに囲まれた、どこから見ても幸せな家族。物語の語り手は、ごく普通のサラリーマン・太郎だ。ある日、化粧バッチリで仕事へ行き、帰宅時間も遅い妻・花の