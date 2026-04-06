病院のスタッフなど関係者のみに身元を明かして出産する「内密出産」。支援に向けての動きが加速しています。自民党の特命委員会のメンバーがきょう熊本市の慈恵病院を視察しました。6日、熊本入りしたのは自民党の「孤独・孤立対策特命委員会」の委員です。 慈恵病院の蓮田真琴相談室長は「こうのとりのゆりかご」の前で、「みなさん1人で産んで連れて来られる方が多いです。1人で産むのって本当に怖くてみなさん悩まれ