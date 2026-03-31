STU48・工藤理子さんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」（税込み2200円）に登場します。【写真】つるん陶器肌の工藤理子さん13thシングル「好きすぎて泣く」が発売中のSTU48・工藤理子さん。彼女にとって、自分だけの武器が欲しいという思いから、関係者に直談判して叶ったグラビア業への挑戦。2025年、グラビア仕事を解禁すると瞬く間に各誌を席巻し、今や、「瀬戸内のグラビアクイーン」とも呼ばれるよ