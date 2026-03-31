STU48・工藤理子さんが、4月2日発売の水着グラビアムック「BLT MONSTER Round 8」（税込み2200円）に登場します。



【写真】つるん陶器肌の工藤理子さん

13thシングル「好きすぎて泣く」が発売中のSTU48・工藤理子さん。彼女にとって、自分だけの武器が欲しいという思いから、関係者に直談判して叶ったグラビア業への挑戦。2025年、グラビア仕事を解禁すると瞬く間に各誌を席巻し、今や、「瀬戸内のグラビアクイーン」とも呼ばれるように。



そんな彼女をファンタジーな世界観で撮影。衣装は、花が大胆にあしらわれた水着やレースのコルセット、身体のサイドがぱっくりと開いたキャミワンピなどを着用しました。カメラマン含め全員女性スタッフの現場でできあがった「かわいい」と「大胆セクシー」のハイブリッドグラビアをお楽しみに。



今号では、表紙と巻頭グラビアをちとせよしのさん（あまいものつめあわせ）が担当。裏表紙には矢野ななかさんが登場するほか、中面には工藤さんのほか、鈴木くるみさん（AKB48）、冴木柚葉さんも掲載されます。



【工藤理子さんプロフィル】

くどうりこ 2002年3月29日生まれ 山口県出身 T156 2019年にSTU48の2期生として加入。2024年12月より「充s」所属。最新情報は公式X（@Lets_chikochiko）