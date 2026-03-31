国連人権高等弁務官事務所（OHCHR）に所属する鈴木（田代）夕貴氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 次世代選抜、主催：弁護士ドットコム）。弁護士1年目から難民支援に携わる。個別救済と制度改善の両輪で人権課題に向き合う姿勢と、国際機関で働く意義を聞いた。●日本にも難民がいる初めて知った海外あるイラン人男性が「日本での新しい人生への道を開いてくれてありがとう」と泣いて喜んだ。難民認定の通知まで要した時間は8年