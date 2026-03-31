記事ポイントタレント・モデルの塚本恋乃葉さんが2026年度防火ポスターのモデルに起用される全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」とともに20万枚を全国掲出松田聖子さんや清原果耶さんも名を連ねる伝統ある防火ポスターへの参加 日本損害保険協会が、タレント・モデルの塚本恋乃葉さんを起用した2026年度防火ポスターを20万枚制作しています。全国統一防火標語「火の確認 いい日を支える いい習慣」とともに