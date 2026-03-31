30日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、チャンピオンシップセミファイナルのホームゲーム開催概要およびチケット情報を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 ここまでレギュラーシーズン38試合を終えて34勝4敗の首位につけているサントリー。すでにレギュラーシーズン2位以上が確定しており、チャンピオンシッ