30日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のサントリーサンバーズ大阪は、チャンピオンシップセミファイナルのホームゲーム開催概要およびチケット情報を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

ここまでレギュラーシーズン38試合を終えて34勝4敗の首位につけているサントリー。すでにレギュラーシーズン2位以上が確定しており、チャンピオンシップセミファイナルをホームで行うことが決まっている。

そのセミファイナルは5月9日（土）から11日（月）にかけてAsueアリーナ大阪で行われ、2戦先勝方式で実施される。各試合の開始時間は13:05。対戦相手は現時点で未定だ。

チケットは全席指定席で、ファンクラブ先行販売は4月7日（火）の12:30からプレミアム・プラチナ会員を対象に順次開始。一般販売は4月10日（金）12:30から試合前日まで行われる予定だ。

また、特典付き座席も用意されており、サンバーズシートではミニサイン色紙やポストカードなどが配布されるほか、コートサイドやテーブルシートでもセミファイナル限定特典が付属する。

なお、第3戦は実施されない場合があり、その際は該当チケットの払い戻しが行われる。