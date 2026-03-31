シェラトン都ホテル東京は、「白金テラスバーベキュー」を4月1日から10月31日まで販売する。ディナーはいずれも120分フリードリンク付で、牛肉・豚肉・鶏肉のBBQ盛り合わせと、フライドポテト、コールスローなどが付いた「ベーシックセット」（8,000円）、肉と魚介のBBQに、フライドポテトと生ハム＆モッツァレラ、燻製ポテトサラダなどのオードブルプレートが付いた「スタンダードセット」（9,000円）、黒毛和牛とオマール海老、