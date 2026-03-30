【モデルプレス＝2026/03/30】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」の2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追った映像「今日好き＆幾田りら『パズル』スペシャルコラボムービー “あの一瞬に恋をした”」が、番組公式SNSにて公開された。【写真】「今日好き」カップルたちのの軌跡を追うSP映像公開◆「今日好き」2025年度に成立したカップルたちの軌跡を追う「今日好き」は、“恋の修学