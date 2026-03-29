開催：2026.3.29会場：ロジャーズ・センター結果：[ブルージェイズ] 8 - 7 [アスレチックス]MLBの試合が29日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとアスレチックスが対戦した。ブルージェイズの先発投手はディラン・シース、対するアスレチックスの先発投手はジェフリー・スプリングスで試合は開始した。3回裏、1番 ジョージ・スプリンガー 2