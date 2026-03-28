2026年3月23日、中国のポータルサイト・捜狐に、中国の動画プラットフォーム・ビリビリ（bilibili）で投稿された新作アニメ人気キャラクターランキングを紹介する記事が掲載された。記事は、「ビリビリ（bilibili）には新作アニメの男女別人気キャラクターランキングが存在し、投稿主・不動的ACG大図書館によって毎週発表されている。1月期のアニメが次々と最終回を迎える中、各キャラクターの人気も上下に変動している。例えば先