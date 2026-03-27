ドル円は１６０円の節目を見据えつつ小動き、介入を警戒＝東京為替概況 ２７日の東京外国為替市場でドル円は１５９．４６円付近まで水準を切り下げる場面はあったが、１５９円半ばで動意は鈍かった。原油高を背景に日本の貿易赤字や財政赤字の拡大が続く見通しであることが円相場を圧迫し、ドル円を押し上げている反面、日本政府の円買い・ドル売り介入が警戒されていることが上値を抑えた。 また、ホルムズ海峡の封鎖解