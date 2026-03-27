住宅ローンの完済と資産運用は、退職後の生活を考えると必ず話題に上がる、退職金の使い道の代表格でしょう。住まいの安心をとるなら住宅ローンの完済、安定した資金をとるなら資産運用の流れになると思われますが、家族内で意見が割れることもあるでしょう。 本記事では、住宅ローンの繰り上げ返済とNISAでの資産運用、それぞれのシミュレーション結果や、2つを両立させる方法について解説します。