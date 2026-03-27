中国のトレンド玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）は3月25日、2025年業績発表会において、小型家電事業に参入し、4月に製品を正式発売すると発表しました。テーマパークや飲食事業に続く生活消費分野への拡張として注目されています。同社はすでに2025年中頃から家電関連人材の採用を進めており、さらに同年8月には事業範囲に家電販売を追加するなど、準備を進めてきました。新製品はLABUBU（ラブブ）やMOLLY（モリー）といった人