「旦那きっっっも!!」夫が後輩女子と不倫!?デート現場に乗り込んだ妻が“格の違い”を見せつける！01【漫画】本編を読む新しい命を授かり幸せの絶頂にいるはずの妊娠期間。しかし妻の直感は夫の不穏な動きを見逃さなかった。肌身離さず持ち歩く社用携帯に隠されていたのは、会社の後輩女子との生々しい不倫の証拠だった。mamagirlで公開された実録漫画『夫が後輩女子と不倫!?』が他人事とは思えないと大きな波紋を呼んでいる。知人