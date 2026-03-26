【スカッと漫画】肌身離さず持つ「社用携帯」は不倫の温床に…？「妊娠中の妻」が暴いた後輩女子と生々しい浮気現場【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
新しい命を授かり幸せの絶頂にいるはずの妊娠期間。しかし妻の直感は夫の不穏な動きを見逃さなかった。肌身離さず持ち歩く社用携帯に隠されていたのは、会社の後輩女子との生々しい不倫の証拠だった。
mamagirlで公開された実録漫画『夫が後輩女子と不倫!?』が他人事とは思えないと大きな波紋を呼んでいる。知人の実話をベースにプロットを構成したmamagirl編集部の梅田と、怒りを込めて作画を担当したわかまつまい子(@maiko_han_yade)に制作の舞台裏を聞いた。
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本作のモデルは梅田の知人が実際に体験したエピソードである。知人の場合は未婚の同棲カップルだったが、彼氏が社用携帯を悪用して同僚と浮気をしていたという。個人のスマホと違い、パートナーに中身をチェックされにくい社用携帯を隠れ蓑にするケースは決して少なくないはずだ。注意喚起の意味も込めてこのパターンを世に知ってほしいと考えプロットが構成された。
作画を担当したわかまつは物語を描き進めるなかで、妻を裏切る夫の心理に強い憤りを感じたという。お腹に赤ちゃんがいる妻を差し置いて不倫に走る男心が1ミリも理解できず、つわりや腰痛など日々の生活の過酷さを夫にも味わわせてやりたいという怒りを込めて描いたと語る。妊婦の苦労を体感すれば不倫しようなんて気は微塵も起きないはずだからだ。
読者の間でも生々しいと評判の、妻と不倫相手が激しく口論する修羅場シーンについて、わかまつ自身は不倫相手と関わりたくないタイプだと振り返る。だからこそ本音を激しくぶつけ合い、自分をむき出しにして戦える妻の姿にはどこか羨ましさも感じながらその熱量を画面にぶつけたという。
SNSなどで子育てや日常を切り取ったエッセイ漫画を精力的に発信しているわかまつ。育児や家事や仕事でボロボロになった母親たちが、寝かしつけを終えたあとの一人の時間にクスッと笑ってリフレッシュできるような作品を届けていきたいと語る。裏切りへの怒りを描きつつも最後には前を向く力をくれる本作は、パートナーへの小さな違和感を抱えている人にとって自分を守るための心の武器になるはずだ。
取材協力：mamagirl編集部・梅田/わかまつまい子(@maiko_han_yade)
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