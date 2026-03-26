２６日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４７９．５２ポイント（１．８９％）安の２４８５６．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１９２．８１ポイント（２．２５％）安の８３８９．９３ポイントと３日ぶりに反落した。売買代金は２６１６億６２４０万香港ドル（約５兆３３５２億円）に縮小している（２５日は３５０９億３２９０万香港ドル）。中東情勢を巡