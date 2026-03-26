人気バンド・アーバンギャルドのボーカルを務める松永天馬さんは2026年3月25日、自身のXで、「どんな派閥であろうと大前提そうだと確認し合うためにも声に出しておくべきだろう。 声に出しておこう。 戦争反対」と投稿した。「我々が漫画や映画で散々見てきた...」松永さんは続けて、「戦争反対と気軽に言えなくなったらその国はかなりヤバいですよ。我々が漫画や映画で散々見てきたディストピア国家のことですが」と記した。松永