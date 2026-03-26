約3年9ヶ月ぶりに完全体で活動を再開したBTSが、公式YouTubeチャンネルで『BTS THE CITY ARIRANG』のコンピレーション映像を公開した。【動画】圧巻の映像！『BTS THE CITY ARIRANG』『BTS THE CITY ARIRANG』は、BTSのカムバックを記念し、世界の主要都市を巨大な祝祭の場、そして没入型メディア空間へと拡張したプロジェクト。ロンドンのサウスバンクとニューヨークのブルックリン・ブリッジも、BTSのカムバックを祝う舞台と