俳優・北川景子（39）の夫で歌手のDAIGO（47）が24日、SNSを更新。家族で島根県を訪れたことを明かし、子どもたちの写真に反響が寄せられている。【映像】DAIGOの子どもたち（複数カット）2016年に北川と結婚し、5歳の長女と2歳の長男、2人の子どもを育てているDAIGO。Instagramでは、北海道のテーマパークを訪れた際の写真や、「妻と娘と息子が写ってる!!!!」とコメントした、収録現場で誕生日をお祝いしてもらった様子など、