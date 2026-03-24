全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜バンコク/スワンナプーム線を4月21日から増便する。現在は1日1往復を運航しており、これに火・水・金・日曜の週4往復を追加する。増便となるのはNH807/808便で、7月18日から8月31日までは運休する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が6時間45分、バンコク/スワンナプーム発が6時間10分。ANAのバンコク路線はこの他に、東京/羽田〜バンコク/スワンナプーム線を1日3往復