元AKB48でタレントの西川怜（22）が23日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。昨年大みそか以来の投稿で「皆様お久しぶりです」と記し、「この度、大学を卒業しました」と大学卒業を明かした。はかま姿で卒業証書を手にした写真をアップ。そこには「帝京平成大学」と大学名も記されている。「そして、管理栄養士の国試も無事終わり、結果を待っているところです」と現状を報告した。「この4年間、新しい経