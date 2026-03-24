元AKB48でタレントの西川怜（22）が23日、自身のインスタグラムを更新。大学卒業を報告した。

昨年大みそか以来の投稿で「皆様お久しぶりです」と記し、「この度、大学を卒業しました」と大学卒業を明かした。

はかま姿で卒業証書を手にした写真をアップ。そこには「帝京平成大学」と大学名も記されている。

「そして、管理栄養士の国試も無事終わり、結果を待っているところです」と現状を報告した。

「この4年間、新しい経験を沢山して楽しい友達にも出会い幸せでいっぱいでした！！皆さんともまた会えるようになったことも、嬉しいことの1つ」と西川。「この先、また迷いながら進むことも多いだろうなと思いますが、ワクワクを大事に悔いのない人生を送りたいと思います 関わっていただいている沢山の方に感謝しています」とつづった。

「これからもよろしくお願いいたします」と記した。

西川は2015年5月、「第2回AKB48グループ ドラフト会議」で指名され、翌6月にお披露目される。2022年3月30日、AKBとしての活動を終了した。グループ卒業後も活動を継続し、昨年5月には10周年のイベントを行った。