Mizkan（ミツカン、愛知県半田市）の調味料「味ぽん」と、人気アニメ「ドラえもん」の劇場版シリーズ最新作「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」（公開中）がコラボした限定ラベル商品が4月上旬に販売開始します。1964年に発売を開始した「味ぽん」の全国店頭販売商品としてラベルデザインを変更した商品は、今回が初めてになります。【写真】ドラえもんの“海底鬼岩城”バージョンもかわいい！キャップカバーも！限定