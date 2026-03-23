Mizkan（ミツカン、愛知県半田市）の調味料「味ぽん」と、人気アニメ「ドラえもん」の劇場版シリーズ最新作「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」（公開中）がコラボした限定ラベル商品が4月上旬に販売開始します。1964年に発売を開始した「味ぽん」の全国店頭販売商品としてラベルデザインを変更した商品は、今回が初めてになります。

【写真】ドラえもんの“海底鬼岩城”バージョンもかわいい！ キャップカバーも！

限定ラベル商品は、劇中に登場する「ひみつ道具」の「水中バギー」に乗ったドラえもんたちの姿や、海の生き物と触れ合う様子などをあしらったデザイン。味ぽんの象徴であるオレンジと白のツートンカラーを基調に、映画の世界観を取り入れながら、味ぽんならではの親しみやすさを表現したということです。

「味ぽん」360ミリリットルが3種、「味ぽんMILD」360ミリリットルが3種、計6種が展開されます。

Mizkanは、「映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城」とのタイアップを記念した「ぽん！っと冒険キャンペーン」を開催中。同商品は、ドラえもんオリジナル味ぽんキャップカバーに続く、第2弾になります。

同社・家庭用事業統括グループ家庭用事業本部調味料事業部の吉岡真優さんは、「このたび、国民的キャラクターである『ドラえもん』とタイアップさせていただけたことを、大変光栄に思っております」と喜び、「味ぽんは1964年の発売以来、累計27億本以上（※2026年2月末現在、360ml換算）をお届けしてきました。長年多くのお客様にご愛顧いただいてきたブランドとして、今回のような特別な企画を実現できたことをうれしく感じております」とコメント。

続けて、「味ぽんブランドとして、全国の店頭で限定ラベル商品を展開するのは、62年の歴史の中で初めての試みです。日々の食卓に寄り添ってきた味ぽんに新たな表情を加えることで、より多くの方に味ぽんの魅力を知っていただくきっかけになればと考えております」と語っています。

