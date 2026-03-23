「キユーピー」の公式「X」アカウントが、レタスをきれいにはがすコツを紹介。投稿は32万回以上表示され、注目されています。【画像】わぁ…楽ちんすぎる！コチラがキユーピー公式の“レタスをはがす”様子です！レタス1玉、すべて使うなら？公式アカウントは、「1玉すべて使う場合は、最初に芯を取ると葉が1枚ずつきれいにはがれますよ」とコメント。さらに、「芯を内側に押し込むようにして外したら、水を流し入れると簡単に