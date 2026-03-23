近年、モバイル取引アプリの普及と新NISA（少額投資非課税制度）の人気により、投資を始める人が増加しています。一方、詐欺師たちもこれまで以上に、初心者から経験豊富なトレーダーまであらゆる投資家をターゲットにしており、特に企業の決算発表のように市場のニュースが話題になる時期や、確定申告のシーズンなどに詐欺が活発化する傾向にあります。【鉄則】「えっ…」これがネット証券口座の資産を守る「鉄板の対策」です