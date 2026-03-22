【モデルプレス＝2026/03/22】なにわ男子の大西流星が、21日放送のテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜※一部地域をのぞく）に出演。コンサート中に倒れた過去を明かした。【写真】なにわ男子メンバー「骨格そっくり」「表情まで乱馬そのもの」衝撃のコスプレ姿◆大西流星、2023年のツアー中に過呼吸で倒れていたこの日、メンバー2人が本音で語り合う「サシメシで本音男子」を大西と藤原丈一郎で実施。大