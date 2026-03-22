なにわ男子・大西流星、2023年ツアー中に過呼吸で倒れていた ピンチを救ってくれたメンバー秘話明かす「偉大やなと思った」
【モデルプレス＝2026/03/22】なにわ男子の大西流星が、21日放送のテレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜※一部地域をのぞく）に出演。コンサート中に倒れた過去を明かした。
【写真】なにわ男子メンバー「骨格そっくり」「表情まで乱馬そのもの」衝撃のコスプレ姿
この日、メンバー2人が本音で語り合う「サシメシで本音男子」を大西と藤原丈一郎で実施。大西は「コンサート中に1回ぶっ倒れたの覚えてる？」と藤原に切り出す形で『なにわ男子 LIVE TOUR 2023 'POPMALL'』の開催中に倒れていたことを明かした。当時、全員がハードスケジュールの中、大西は水泳の練習やドラマの撮影・宣伝、それに伴う食事制限などを行なっていたそうで「だんだん公演が進むごとにフラフラしてきて」と回想。「案の定アンコールの時に着替えが全然できなくて、全身の力が抜けちゃって」と過呼吸になった経緯を振り返った。
突然の過呼吸に見舞われた大西だったが「大ちゃんと丈くんが横で支えてくれてた」と藤原と西畑大吾が自身のピンチを救ってくれたと告白。藤原は「全身の力が俺と大吾に乗ってるから、歌いながら支えて。でも2人でいたらファンの人にバレると思って大吾に任せてはけてもらって、（自分は）煽ったんめっちゃ覚えてる」と大西を介抱した時の秘話を語った。
大西は当時を思い出し「それがなかったらステージに立てなかったし、年上のメンバーがいてくれるのは偉大やなと思った」と回顧。また、大橋和也はMCで「りゅちぇ頑張り過ぎちゃって」と話し、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜も「流星くんもう大丈夫ですからね」とファンに声を掛け、会場を落ち着かせてくれたという。これを受け、最年長の藤原は「俺は言わんでもメンバーをフォローしてる。あの瞬間ピンチやったけどメンバーの成長も感じた」と振り返った。また、西畑は大西を舞台袖まで抱えて送り「スタッフー！」と1分程呼び続けていたという。
スタジオトークで西畑は「ずっとステージに居させるわけにはいかないと思って、丈くんと目合わせて“俺盛り上げるわ”って顔してくれたから、（自分は大西を）はけさすっていう」と説明。道枝は「アンコールで様子がおかしかったんで、大吾くんと丈くんがりゅちぇを抱えてたから他の4人は普段通りにやることで安心させた方がいいっていう思考が僕的にはあって、様子を気にしつつ、いつも通りやっていた」と明かしていた。（modelpress編集部）
情報：テレビ朝日
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◆大西流星、2023年のツアー中に過呼吸で倒れていた
この日、メンバー2人が本音で語り合う「サシメシで本音男子」を大西と藤原丈一郎で実施。大西は「コンサート中に1回ぶっ倒れたの覚えてる？」と藤原に切り出す形で『なにわ男子 LIVE TOUR 2023 'POPMALL'』の開催中に倒れていたことを明かした。当時、全員がハードスケジュールの中、大西は水泳の練習やドラマの撮影・宣伝、それに伴う食事制限などを行なっていたそうで「だんだん公演が進むごとにフラフラしてきて」と回想。「案の定アンコールの時に着替えが全然できなくて、全身の力が抜けちゃって」と過呼吸になった経緯を振り返った。
◆藤原丈一郎「ピンチやったけどメンバーの成長も感じた」
大西は当時を思い出し「それがなかったらステージに立てなかったし、年上のメンバーがいてくれるのは偉大やなと思った」と回顧。また、大橋和也はMCで「りゅちぇ頑張り過ぎちゃって」と話し、高橋恭平、道枝駿佑、長尾謙杜も「流星くんもう大丈夫ですからね」とファンに声を掛け、会場を落ち着かせてくれたという。これを受け、最年長の藤原は「俺は言わんでもメンバーをフォローしてる。あの瞬間ピンチやったけどメンバーの成長も感じた」と振り返った。また、西畑は大西を舞台袖まで抱えて送り「スタッフー！」と1分程呼び続けていたという。
スタジオトークで西畑は「ずっとステージに居させるわけにはいかないと思って、丈くんと目合わせて“俺盛り上げるわ”って顔してくれたから、（自分は大西を）はけさすっていう」と説明。道枝は「アンコールで様子がおかしかったんで、大吾くんと丈くんがりゅちぇを抱えてたから他の4人は普段通りにやることで安心させた方がいいっていう思考が僕的にはあって、様子を気にしつつ、いつも通りやっていた」と明かしていた。（modelpress編集部）
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