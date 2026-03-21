プリウスイエローの新「ヤリス」2026年2月20日、トヨタはコンパクトカー「ヤリス」の一部改良モデルを発表しました。装備の充実など、使い勝手が高められた今回の改良ですが、販売店ではどのような反響があるのでしょうか。ヤリスの初代モデルは、当時「ヴィッツ」の名称で1999年1月に登場しました。その後、2020年のフルモデルチェンジで世界共通の「ヤリス」へと車名を統一し、現在は4代目モデルが販売されています。【画像