JRAは20日、橋木太希（19＝栗東・フリー）に騎乗停止処分を科すと発表した。騎乗停止の期間は21日（土）から裁定委員会の議定があるまで。騎乗停止の理由は日本中央競馬会競馬施行規程第147条第20号に該当する重大な非行があったため。その詳細については、20歳未満であるため明らかにされていない。橋木は24年3月にデビューし、JRA通算5勝を挙げている。▽日本中央競馬会競馬施行規程（抜粋）第147条競馬の公正を確保す