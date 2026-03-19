劇団四季は19日に公式サイトを更新。3月13日に福岡・キャナルシティ劇場で上演した「オペラ座の怪人」13時30分開始公演について、後日「はしか」と診断された来場者がいたと発表した。劇団四季の公式サイトで「このたび保健所より、下記の対象公演をご観劇いただいたお客様のなかに、後日、麻しん（はしか）と診断を受けられた方が確認されたとの連絡がありましたのでお知らせ申し上げます」と発表。対象公演は「オペラ座の怪