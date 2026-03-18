スバルの主力モデル3車種が一気に新規注文受付を終了！スバルの主力車種である「レヴォーグ」「レヴォーグ レイバック」、そして「WRX S4」の3モデルについて、現行モデルの生産終了が明らかとなりました。スバル公式ウェブサイトの各車種ページでは、すでに具体的なスケジュールが告知されています。レヴォーグおよびレイバックは2026年4月13日、WRX S4は同年5月18日をもって、新規注文の受付を締め切る予定です。【画像】え