カルビーは2024年度より、グループ会社でさつまいもの加工卸売事業を手掛けるカルビーかいつかスイートポテトの商品を取り扱う熟成焼き芋専門店「蔵出し焼き芋かいつか」の運営を担っています。「蔵出し焼き芋かいつか」ではさつまいもの新しいおいしさを発見してもらうことをテーマに、店舗やECでさまざまな商品を展開しています。このほど、茨城県土浦市の「蔵出し焼き芋かいつか イオンモール土浦店」（旧店名「イオン土浦店」