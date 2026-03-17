●あす18日(水)は朝から雨 午後は雨脚強まる●雨により気温上昇鈍い 「冷たい雨」に●あさって19日(木)は天気回復 再び春に季節は前進へ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう17日(火)の県内は穏やかな晴天の一日…最高気温は15度を超えた所が多く、おおむね3月下旬から4月上旬並みとなり、気温の方は、ひと足先にサクラが次々に花開く頃の心地良さとなりました。なお、きょう17日(火)は名古屋でサクラ開花が発表されています。県内でも