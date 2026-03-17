カフェでの何気ないひとコマが、思わぬモヤモヤにつながることがあります。店員さんのちょっとした気遣いが、ありがたく感じられることもあれば、「それ、必要だった？」と引っ掛かることもあるでしょう。今回話題になったのは、ケーキを1つだけ注文したら、なぜかフォークが2本出てきたという出来事。ささいな場面だからこそ、受け取り方の違いが浮かび上がりました。『友だちとカフェに行ったとき、私はケーキセットを頼み、友だ