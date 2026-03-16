具合の悪い愛犬へ… 親代わりの優しい「もみもみ」YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、具合が悪そうな犬を心配してマッサージをする猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「本当の親子みたい」「2匹の信頼関係が尊い」の声が続出しました。【画像5枚】レトリバーのママは猫さん！？これが、犬猫親子の深すぎる“信頼関係”です！注目を集めたのは「The cat suspected that the golden retriever was sick a