具合の悪い愛犬へ… 親代わりの優しい「もみもみ」

YouTubeチャンネル「土豆の日記Cat’s diary」では、具合が悪そうな犬を心配してマッサージをする猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「本当の親子みたい」「2匹の信頼関係が尊い」の声が続出しました。

【画像5枚】レトリバーのママは猫さん！？これが、犬猫親子の深すぎる“信頼関係”です！

注目を集めたのは「The cat suspected that the golden retriever was sick and treated the dog with a massage technique.」という動画。ベッドに横になっているのは、子犬の時に保護されたゴールデン・レトリバーのリリーです。どうやら、いつもよりも元気がなさそうなリリーを心配して、親代わりのマントウがマッサージしてあげているよう。

リリーの背中にそっと前足を置いたマントウは、「大丈夫ニャ？」と言っているかのように優しくもみもみ。その姿からは、リリーの体調を気遣う様子がうかがえますね。ふみふみしてもらい、リリーもリラックスした表情です。

リクエストにも対応!? 種を超えた美しい愛

その後もゆっくりとマッサージするマントウ。すると、リリーが「ここも気になるワン」とお尻付近に顔を近づけました。マントウは「わかったニャ」と、今度はリリーが気にしていたお尻付近をマッサージしていきます。

しばらくすると、「もう大丈夫かニャ」と判断したのか、ゆっくりとリリーに身を寄せてくつろぐマントウ。2匹とも目を閉じて、リラックスしきっているのが伝わってきます。

深い信頼関係で結ばれた2匹の様子に、「リリーはマントウが自分のことを気にかけてくれていることを知っていて、心の底からマントウを愛していて、まるで母親のように思っている」「本当に美しい愛だね」といった声が寄せられています。マントウのをぜひ動画でご覧ください。