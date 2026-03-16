Bリーグは3月16日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 POSTSEASON」の追加概要を発表した。 B1王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」は、各地区上位2クラブにワイルドカード4クラブを加えた計8クラブが出場。準々決勝、準決勝、決勝はそれぞれ2戦先勝方式となる。準々決勝は5月7日から11日準決勝は15日から19日にかけて行われ、チャンピオンシップ出場順位