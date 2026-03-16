Bリーグがポストシーズンの概要発表…B1ファイナルは5月23日から横浜アリーナで開催

Bリーグは3月16日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 POSTSEASON」の追加概要を発表した。

B1王者を決める「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025－26」は、各地区上位2クラブにワイルドカード4クラブを加えた計8クラブが出場。準々決勝、準決勝、決勝はそれぞれ2戦先勝方式となる。準々決勝は5月7日から11日準決勝は15日から19日にかけて行われ、チャンピオンシップ出場順位の上位クラブのホーム開催となる。決勝は5月23日から26日にかけて横浜アリーナで開催される。

「りそなグループには、 B2 PLAYOFFS 2025-26」には各地区上位3クラブにワイルドカード2クラブを加えた計8クラブが参加。準々決勝は5月1日から5日、準決勝は7日から11日、決勝および3位決定戦は15日から19日にかけて開催する。それぞれ2戦先勝方式で、プレーオフ出場順位上位クラブのホームで行われる。

大会テーマは今シーズンも「WIN THE DAY」。選手やスタッフが互いを鼓舞する言葉として用いられるフレーズで、「今日は勝つぞ」という意味だけでなく、ファンの期待感を高める言葉として設定されている。

大会概要は以下のとおり。

◆■「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26」概要

※2戦先勝



・りそなグループ B.LEAGUE QUARTERFINALS 2025-26



【試合日】2026年5月7日（木）～5月11日（月）



※HOMEクラブ（「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブ）により上記日程内にて実施



【試合会場】「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブのHOME

・りそなグループ B.LEAGUE SEMIFINALS 2025-26



【試合日】2026年5月15日（金）～5月19日（火）



※HOMEクラブ（「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブ）により上記日程内にて実施



【試合会場】「チャンピオンシップ出場順位」の上位クラブのHOME

・りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26



【試合日】GAME1：2026年5月23日（土）、GAME2：2026年5月24日（日）、GAME3：2026年5月26日（火）



※GAME2で優勝決定の場合はGAME3の実施なし



【試合会場】横浜アリーナ

◆■「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」概要

※2戦先勝



【試合日】



・りそなグループB2 PLAYOFFS QUARTERFINALS 2025-26：2026年5月1日（金）～5月5日（火）



・りそなグループ B.LEAGUE SEMIFINALS 2025-26：2026年5月7日（木）～5月11日（月）



・りそなグループ B.LEAGUE FINALS/3位決定戦 2025-26：2026年5月15日（金）～5月19日（火）



※HOMEクラブ（プレーオフ出場順位上位クラブ）により上記日程内にて実施



【試合会場】全試合プレーオフ出場順位上位クラブのHOME

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