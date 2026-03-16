佐賀県の高速道路で2月、走行中のバイクが路面のへこみにハンドルを取られ、突然激しく転倒した。東京で、青信号に変わる直前に走り去る悪質なバイクの信号無視に、北海道では、荷台の扉を開いたまま走行するトラックが目撃された。路面のへこみでバイクが突然転倒か2月18日、佐賀・多久市の高速道路でカメラがとらえたのは、前を走る1台のバイクだ。舗装された道路を通過した次の瞬間、突然転倒した。いったい何が起きたのか、転