1. 猫は完全な肉食動物である 猫の食性を理解する上で重要な基礎知識は、猫が「完全な肉食動物」であるということです。 人間や犬のような雑食動物とは根本的に異なり、猫の体の構造や代謝システムすべてが、動物性タンパク質を主食とする前提です。 そもそも猫は獲物となる小動物を丸ごと食べることで、必要な栄養素をすべて摂取してきた動物。飼い猫も、この基本的な食性は変わっていません。 そのため猫は植物性の食