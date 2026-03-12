お笑い芸人のキンタロー。が10日、自身のＸ（旧Twitter）で異例とも言えるメッセージを発表して話題を集めている。 キンタロー。は、「ものまねを投稿すると、賛否いろいろな声があるのは承知しています」とし、「ただ最近、週刊誌の記事の切り取りなどをきっかけに、誤解が広がり、集団で攻撃するような流れが生まれてしまうことがあります。もちろん、誠実に記事を書いてくださる方もいます」と、昨今の炎上