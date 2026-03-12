俳優の亀梨和也と生見愛瑠が、12日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン2時間SP』（後7：00〜後9：00）内「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」にVIPチャレンジャーとして出演する。【番組カット】わちゃわちゃ楽しげなゲスト＆レギュラーメンバー今回は「ひらめき頭脳バトル！こどもメンサ会員VSダメンサ軍団」「亀梨和也＆生見愛瑠ライアーゴチ」の2本立てで放送する。生見は5年ぶりの参戦となるが、オープニングで